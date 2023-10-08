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Брюгге - Лугано 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 4-й тур
Брюгге
Лугано

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Лугано, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Лугано
Лугано, Швейцария
Главные тренеры
ШвейцарияМаттиа Крочи-Торти
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа D. 3-й турЛугано1 : 3Брюгге
05.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й тур2 : 1Брюгге
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финала0 : 6Брюгге
29.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 12-й турБрюгге2 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа D. 3-й турЛугано1 : 3Брюгге
21.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 11-й тур1 : 0Брюгге
04.11.2023Швейцария - Суперлига13-й тур3 : 1Лугано
29.10.2023Швейцария - Суперлига12-й турЛугано1 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа D. 3-й турЛугано1 : 3Брюгге
22.10.2023Швейцария - Суперлига11-й тур2 : 1Лугано
08.10.2023Швейцария - Суперлига10-й турЛугано0 : 1

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