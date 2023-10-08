Брюгге - Лугано 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Лугано, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Лугано
Лугано, Швейцария
Главные тренеры
|Маттиа Крочи-Торти
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 3-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|0 : 6
|29.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 12-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 3-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 11-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Швейцария - Суперлига
|13-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа D. 3-й тур
|1 : 3
|22.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Швейцария - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1