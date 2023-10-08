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Лудогорец - Фенербахче 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 4-й тур
Лудогорец
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Фенербахче, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
БолгарияИвайло Петев
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа H. 3-й турФенербахче3 : 1Лудогорец
05.11.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 16-й турЛудогорец1 : 0
02.11.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 3-й тур0 : 2Лудогорец
29.10.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 15-й турЛудогорец3 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа H. 3-й турФенербахче3 : 1Лудогорец
22.10.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 14-й тур0 : 0Лудогорец
04.11.2023Турция - Суперлига11-й турФенербахче2 : 3
29.10.2023Турция - Суперлига10-й тур0 : 5Фенербахче
26.10.2023Лига конференцийГруппа H. 3-й турФенербахче3 : 1Лудогорец
22.10.2023Турция - Суперлига9-й турФенербахче4 : 2
08.10.2023Турция - Суперлига8-й тур0 : 2Фенербахче

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