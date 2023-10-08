Лудогорец - Фенербахче 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Фенербахче, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Ивайло Петев
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 16-й тур
|1 : 0
|02.11.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 3-й тур
|0 : 2
|29.10.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 15-й тур
|3 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 14-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 3
|29.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 5
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа H. 3-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|4 : 2
|08.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2