Легия - Зриньски 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Зриньски, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Крунослав Рендулич
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 2
|19.07.2016
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|12.07.2016
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 1
|29.10.2023
|Польша - Экстракласса
|13-й тур
|1 : 3
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|18.10.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0