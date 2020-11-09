00:37 ()
Онлайн трансляции
Среда 08 ноября
Четверг 09 ноября
Свернуть список

Легия - Зриньски 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 4-й тур
Легия
Зриньски

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Зриньски, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ХорватияКрунослав Рендулич
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа E. 3-й турЗриньски1 : 2Легия
19.07.2016Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчЛегия2 : 0Зриньски
12.07.2016Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчЗриньски1 : 1Легия
05.11.2023Польша - Экстракласса14-й тур0 : 1Легия
29.10.2023Польша - Экстракласса13-й турЛегия1 : 3
26.10.2023Лига конференцийГруппа E. 3-й турЗриньски1 : 2Легия
21.10.2023Польша - Экстракласса12-й тур4 : 0Легия
08.10.2023Польша - Экстракласса11-й турЛегия1 : 2
05.11.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига13-й турЗриньски3 : 1
29.10.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига12-й тур2 : 2Зриньски
26.10.2023Лига конференцийГруппа E. 3-й турЗриньски1 : 2Легия
22.10.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига11-й тур0 : 0Зриньски
18.10.2023Босния и Герцеговина - Премьер-лига3-й турЗриньски3 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close