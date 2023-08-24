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Слован Бр - Лилль 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 4-й тур
Слован Бр
Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Лилль, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
СловакияВладимир Вайсс
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турЛилль2 : 1Слован Бр
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турЛилль2 : 1Слован Бр
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й тур0 : 1Слован Бр
21.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й турСлован Бр2 : 1
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч6 : 2Слован Бр
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлован Бр2 : 1
04.11.2023Франция - Лига 111-й тур0 : 0Лилль
29.10.2023Франция - Лига 110-й турЛилль2 : 0
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турЛилль2 : 1Слован Бр
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛилль1 : 0
08.10.2023Франция - Лига 18-й тур1 : 1Лилль

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