Слован Бр - Лилль 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тегельне Поле (Братислава, Словакия), вместимость: 22500
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слован Бр - Лилль, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тегельне Поле (Братислава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.09.2023
|Лига конференций
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|6 : 2
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|04.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1