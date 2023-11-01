Виктория Пльзень - Динамо З 09 Ноября прямая трансляция
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Динамо З, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Сергей Якирович
|Сергей Якирович
История личных встреч
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.02.2019
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 0
|14.02.2019
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 1
|05.11.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 14-й тур
|1 : 2
|29.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 13-й тур
|0 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 12-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 11-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Хорватия - Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Хорватия - Первая лига
|13-й тур
|2 : 1
|26.10.2023
|Лига конференций
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Хорватия - Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Хорватия - Первая лига
|11-й тур
|3 : 0