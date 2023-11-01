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Виктория Пльзень - Динамо З 09 Ноября прямая трансляция

09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 4-й тур
Виктория Пльзень
Динамо З

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Динамо З, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
Босния и Герцеговина Сергей Якирович
История личных встреч
26.10.2023 Лига конференций Группа C. 3-й тур Динамо З0 : 1Виктория Пльзень
21.02.2019 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Динамо З3 : 0Виктория Пльзень
14.02.2019 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Виктория Пльзень2 : 1Динамо З
05.11.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 14-й тур 1 : 2Виктория Пльзень
29.10.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 13-й тур Виктория Пльзень0 : 1
26.10.2023 Лига конференций Группа C. 3-й тур Динамо З0 : 1Виктория Пльзень
21.10.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 12-й тур 3 : 0Виктория Пльзень
08.10.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 11-й тур Виктория Пльзень3 : 2
05.11.2023 Хорватия - Первая лига 14-й тур 1 : 1Динамо З
29.10.2023 Хорватия - Первая лига 13-й тур Динамо З2 : 1
26.10.2023 Лига конференций Группа C. 3-й тур Динамо З0 : 1Виктория Пльзень
21.10.2023 Хорватия - Первая лига 12-й тур 2 : 1Динамо З
08.10.2023 Хорватия - Первая лига 11-й тур Динамо З3 : 0

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