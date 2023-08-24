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Олимпия Л - КИ Клаксвик 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 4-й тур
Олимпия Л
КИ Клаксвик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - КИ Клаксвик, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
ПортугалияЖоау Энрикеш
НорвегияМагне Хосет
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турКИ Клаксвик3 : 0Олимпия Л
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турКИ Клаксвик3 : 0Олимпия Л
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й турОлимпия Л0 : 1
20.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й тур2 : 0Олимпия Л
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 1Олимпия Л
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпия Л0 : 2
26.10.2023Лига конференцийГруппа A. 3-й турКИ Клаксвик3 : 0Олимпия Л
05.10.2023Лига конференцийГруппа A. 2-й турКИ Клаксвик0 : 0
21.09.2023Лига конференцийГруппа A. 1-й тур2 : 1КИ Клаксвик
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1КИ Клаксвик
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчКИ Клаксвик1 : 1

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