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Брейдаблик - Гент 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
09 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 4-й тур
Брейдаблик
Гент

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Гент, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
ИсландияОскар Храбн Торвальдссон
БельгияХейн Ванхазебрук
История личных встреч
26.10.2023Лига конференцийГруппа B. 3-й турГент5 : 0Брейдаблик
26.10.2023Лига конференцийГруппа B. 3-й турГент5 : 0Брейдаблик
05.10.2023Лига конференцийГруппа B. 2-й турБрейдаблик0 : 1
21.09.2023Лига конференцийГруппа B. 1-й тур3 : 2Брейдаблик
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчБрейдаблик1 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 1Брейдаблик
05.11.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 13-й тур1 : 3Гент
01.11.2023Кубок Бельгии1/16 финала1 : 3Гент
29.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 12-й турГент3 : 1
26.10.2023Лига конференцийГруппа B. 3-й турГент5 : 0Брейдаблик
22.10.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 11-й тур2 : 0Гент

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