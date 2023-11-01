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Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
09 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Оттава Сенаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Ди Джей Смит
История личных встреч
26.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТОттава Сенаторз
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
19.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5 БТоронто Мэйпл Лифс
28.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 6Оттава Сенаторз
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Оттава Сенаторз
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз3 : 6Торонто Мэйпл Лифс
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Оттава Сенаторз
24.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Оттава Сенаторз
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 ОТ
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 6
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Оттава Сенаторз
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Оттава Сенаторз
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6

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