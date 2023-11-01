Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
09 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Оттава Сенаторз, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|26.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|28.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 6
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 4
|24.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 1
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6