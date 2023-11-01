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Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингз 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
09 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Тодд Маклеллан
История личных встреч
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БВегас Голден Найтс
07.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 7Вегас Голден Найтс
28.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Лос-Анджелес Кингз
08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 5Лос-Анджелес Кингз
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Вегас Голден Найтс
12.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4Вегас Голден Найтс
07.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 6Вегас Голден Найтс
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс1 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
19.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 1Лос-Анджелес Кингз
06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вегас Голден Найтс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс7 : 0
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 Б
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БВегас Голден Найтс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Лос-Анджелес Кингз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Лос-Анджелес Кингз
01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Лос-Анджелес Кингз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БВегас Голден Найтс
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5Лос-Анджелес Кингз

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