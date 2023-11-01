Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингз 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
09 Ноября 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Тодд Маклеллан
История личных встреч
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|07.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 7
|28.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|12.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|07.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 6
|27.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2 ОТ
|19.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5