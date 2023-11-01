Вашингтон Кэпиталз - Флорида Пантерз 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
09 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Флорида Пантерз, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Спенсер Карбери
|Пол Морис
История личных встреч
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|16.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|3 : 4 ОТ
|12.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|5 : 3
|10.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 4-й матч
|2 : 3 ОТ
|07.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 3-й матч
|6 : 1
|06.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 2-й матч
|5 : 1
|04.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 1-й матч
|2 : 4
|01.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|26.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2