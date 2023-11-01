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Вашингтон Кэпиталз - Флорида Пантерз 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
09 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Флорида Пантерз, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Пол Морис
История личных встреч
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 4Флорида Пантерз
17.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 6Флорида Пантерз
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
14.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТФлорида Пантерз
12.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Флорида Пантерз5 : 3Вашингтон Кэпиталз
10.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
07.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Вашингтон Кэпиталз6 : 1Флорида Пантерз
06.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Флорида Пантерз5 : 1Вашингтон Кэпиталз
04.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Флорида Пантерз2 : 4Вашингтон Кэпиталз
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4Вашингтон Кэпиталз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 3
30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1
28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 Б
26.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6Вашингтон Кэпиталз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТ
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Флорида Пантерз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2Флорида Пантерз
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФлорида Пантерз
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2

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