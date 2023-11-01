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Швейцария - Финляндия 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
09 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
Швейцария
Финляндия

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Финляндия, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Финляндия
Главные тренеры
Швейцария Патрик Фишер
Финляндия Юкка Ялонен
История личных встреч
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швейцария2 : 1Финляндия
09.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Швейцария5 : 6 БФинляндия
18.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Швейцария1 : 4Финляндия
10.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария3 : 2 БФинляндия
05.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Финляндия2 : 3Швейцария
16.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) 1/4 финала Финляндия5 : 1Швейцария
17.05.2018 ЧМ-2018 1/4 финала Финляндия2 : 3Швейцария
14.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Швейцария2 : 3 ОТФинляндия
16.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 5-й тур Финляндия3 : 2 БШвейцария
08.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. 3-й тур Финляндия5 : 2Швейцария
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Швейцария1 : 3
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария3 : 4 ОТ
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 4Швейцария
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Швейцария
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Швейцария4 : 2
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 4 : 1Финляндия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия7 : 1
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Финляндия
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Финляндия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Финляндия5 : 3

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