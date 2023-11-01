Швейцария - Финляндия 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
09 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Финляндия, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Финляндия
Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Юкка Ялонен
История личных встреч
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 1
|09.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|5 : 6 Б
|18.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|1 : 4
|10.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|3 : 2 Б
|05.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|2 : 3
|16.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|1/4 финала
|5 : 1
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|2 : 3
|14.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|16.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 5-й тур
|3 : 2 Б
|08.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. 3-й тур
|5 : 2
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 2
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 1
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 3