00:38 ()
Онлайн трансляции
Среда 08 ноября
Четверг 09 ноября
Свернуть список

Швеция - Чехия 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
09 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
Швеция
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Чехия, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Чехия
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
Чехия Радим Рулик
История личных встреч
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия4 : 3Швеция
09.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Чехия2 : 1 ОТШвеция
18.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия0 : 4Швеция
10.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия1 : 4Швеция
15.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Чехия3 : 5Швеция
05.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Чехия2 : 1Швеция
30.04.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Carlson Чехия9 : 3Швеция
19.12.2021 Еврохоккейтур Кубок Первого канала Чехия2 : 3Швеция
10.11.2021 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швеция4 : 1Чехия
27.05.2021 ЧМ-2021 Группа A Швеция2 : 4Чехия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала Швеция1 : 3
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция3 : 4 ОТ
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4Швеция
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция4 : 0
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Швеция
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 3 : 0Чехия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 1Чехия
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия2 : 4
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 2Чехия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия6 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close