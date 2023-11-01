Швеция - Чехия 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия), вместимость: 7300
09 Ноября 2023 года в 21:00 (+03:00). Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Чехия, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Еврохоккейтур, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Чехия
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Радим Рулик
История личных встреч
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3
|09.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|2 : 1 ОТ
|18.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|0 : 4
|10.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 4
|15.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 5
|05.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|2 : 1
|30.04.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Carlson
|9 : 3
|19.12.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Первого канала
|2 : 3
|10.11.2021
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|4 : 1
|27.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|2 : 4
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 0
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|3 : 0
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 1
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2