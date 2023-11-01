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Атлетик Б - Сельта 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
10 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Атлетик Б
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Сельта, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Сельта
Виго
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ
16 Испания пз Иньиго Руис
6 Испания пз Микель Весга
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
25 Испания вр Висенте Гуайта
20 Испания зщ Кевин Васкес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
4 Испания зщ Унай Нуньес
23 Испания зщ Мануэль Санчес
3 Испания зщ Оскар Мингеса
8 Испания пз Фран Бельтран
30 Испания пз Уго Сотело
17 Франция нп Жонатан Бамба
10 Испания нп Яго Аспас
18 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 1Сельта
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Сельта1 : 0Атлетик Б
17.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Атлетик Б0 : 2Сельта
28.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Сельта0 : 1Атлетик Б
14.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Сельта0 : 0Атлетик Б
04.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Атлетик Б0 : 2Сельта
19.01.2020 Испания - Примера 20-й тур Атлетик Б1 : 1Сельта
06.10.2019 Испания - Примера 8-й тур Сельта1 : 0Атлетик Б
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б3 : 1Сельта
07.01.2019 Испания - Примера 18-й тур Сельта1 : 2Атлетик Б
05.11.2023 Испания - Примера 12-й тур 2 : 3Атлетик Б
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 2Атлетик Б
29.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Атлетик Б2 : 2
22.10.2023 Испания - Примера 10-й тур 1 : 0Атлетик Б
06.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Атлетик Б3 : 0
04.11.2023 Испания - Примера 12-й тур Сельта1 : 1
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 4Сельта
27.10.2023 Испания - Примера 11-й тур 1 : 0Сельта
21.10.2023 Испания - Примера 10-й тур Сельта0 : 3
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Сельта2 : 2

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