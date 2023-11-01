Атлетик Б - Сельта 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
10 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Сельта, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Сельта
Виго
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|20
|зщ
|Кевин Васкес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|30
|пз
|Уго Сотело
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|04.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 1
|07.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 3
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|06.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 4
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2