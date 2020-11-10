Монпелье - Ницца 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
10 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ницца, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ницца
Ницца
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|14
|зщ
|Максим Эстеве
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|22
|пз
|Халил Файад
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|1
|вр
|Марцин Булка
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|28
|пз
|Хишем Будауи
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|6 : 1
|12.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|22.04.2018
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0