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Монпелье - Ницца 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
10 Ноября 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Монпелье
Ницца

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ницца, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ницца
Ницца
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
6 Франция зщ Кристофер Жюльен
14 Франция зщ Максим Эстеве
17 Франция зщ Тео Сент-Люс
13 Франция пз Жорис Шотар
12 Франция пз Жордан Ферри
11 Франция пз Тежи Саванье
22 Франция пз Халил Файад
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
8 Нигерия нп Акор Адамс
1 Польша вр Марцин Булка
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
8 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
28 Алжир пз Хишем Будауи
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье2 : 3Ницца
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур Ницца6 : 1Монпелье
12.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье0 : 0Ницца
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Ницца0 : 1Монпелье
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца3 : 1Монпелье
12.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье3 : 1Ницца
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Монпелье2 : 1Ницца
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур Ницца1 : 0Монпелье
22.09.2018 Франция - Лига 1 6-й тур Монпелье1 : 0Ницца
22.04.2018 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца1 : 0Монпелье
03.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур 3 : 0Монпелье
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье3 : 0
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 0Монпелье
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 0 : 3Монпелье
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монпелье0 : 0
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Ницца2 : 0
27.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 0 : 1Ницца
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца1 : 0
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 0 : 1Ницца
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ницца0 : 0

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