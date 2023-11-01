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Сассуоло - Салернитана 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
10 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Давиде Герсини (Генуя, Италия);
Сассуоло
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Салернитана, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Салернитана
Салерно
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
13 Италия зщ Джанмарко Феррари
17 Уругвай зщ Матиас Винья
24 Италия пз Даниэль Болока
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
11 Албания пз Недим Байрами
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
13 Мексика вр Гильермо Очоа
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
23 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
17 Аргентина зщ Федерико Фасио
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
18 Мали пз Лассана Кулибали
8 Норвегия пз Эмиль Бохинен
25 Италия пз Джулио Маджоре
87 Италия пз Антонио Кандрева
10 Сенегал нп Булайе Диа
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
22.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Салернитана3 : 0Сассуоло
02.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Сассуоло5 : 0Салернитана
12.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Салернитана2 : 2Сассуоло
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Сассуоло1 : 0Салернитана
06.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Сассуоло
02.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Сассуоло0 : 0 5 : 4
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 1
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Сассуоло0 : 2
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 1Сассуоло
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Салернитана0 : 2
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала Салернитана4 : 0
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Салернитана
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Салернитана2 : 2
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 3 : 0Салернитана

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