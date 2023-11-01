Сассуоло - Салернитана 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
10 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Давиде Герсини (Генуя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Салернитана, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Салернитана
Салерно
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|пз
|Даниэль Болока
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|11
|пз
|Недим Байрами
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|8
|пз
|Эмиль Бохинен
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|10
|нп
|Булайе Диа
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Паулу Соуза
История личных встреч
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|3 : 0
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|5 : 0
|12.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 4
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 0
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0