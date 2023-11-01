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Дженоа - Верона 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
10 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Дженоа
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Верона, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Верона
Верона
1 Испания вр Хосеп Риера
20 Италия зщ Стефано Сабелли
5 Румыния зщ Раду Дрэгушин
22 Мексика зщ Хоан Васкес
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
55 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
32 Дания пз Мортен Френнруп
47 Хорватия пз Милан Бадель
8 Нидерланды пз Кевин Стротман
17 Украина пз Руслан Малиновский
11 Исландия нп Альберт Гудмундссон
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
6 Швеция зщ Исак Хин
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
5 Италия зщ Марко Фараони
3 Шотландия зщ Джош Дойг
24 Италия пз Филиппо Терраччано
18 Камерун пз Мартин Онгла
33 Словакия пз Ондрей Дуда
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
99 Италия нп Федерико Бонаццоли
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Италия Марко Барони
История личных встреч
04.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Верона1 : 0Дженоа
25.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Дженоа3 : 3Верона
20.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Дженоа2 : 2Верона
19.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Верона0 : 0Дженоа
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Дженоа3 : 0Верона
12.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Верона2 : 1Дженоа
23.04.2018 Италия - Серия А 34-й тур Дженоа3 : 1Верона
04.12.2017 Италия - Серия А 15-й тур Верона0 : 1Дженоа
24.01.2016 Италия - Серия А 21-й тур Верона1 : 1Дженоа
30.08.2015 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа2 : 0Верона
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 2 : 1Дженоа
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Дженоа2 : 1 ДВ
27.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Дженоа1 : 0
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 0Дженоа
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа0 : 1
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Верона1 : 3
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала 2 : 0Верона
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур 1 : 0Верона
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Верона1 : 3
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 2 : 1Верона

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