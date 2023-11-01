Дженоа - Верона 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
10 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Верона, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Верона
Верона
|1
|вр
|Хосеп Риера
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|5
|зщ
|Раду Дрэгушин
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|55
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|47
|пз
|Милан Бадель
|8
|пз
|Кевин Стротман
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|11
|нп
|Альберт Гудмундссон
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|6
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|5
|зщ
|Марко Фараони
|3
|зщ
|Джош Дойг
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|18
|пз
|Мартин Онгла
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|99
|нп
|Федерико Бонаццоли
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Марко Барони
История личных встреч
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|23.04.2018
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|04.12.2017
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|24.01.2016
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|30.08.2015
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|27.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 1