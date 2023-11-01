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Боруссия М - Вольфсбург 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
10 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Боруссия М
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вольфсбург, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вольфсбург
Вольфсбург
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
39 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
20 Германия зщ Лука Нец
27 Германия пз Рокко Райц
8 Германия пз Юлиан Вайгль
9 Франция нп Франк Онора
14 Франция нп Алассан Плеа
19 Франция нп Натан Нгуму
31 Чехия нп Томаш Чванчара
1 Бельгия вр Коэн Кастельс
25 Германия зщ Моритц Йенц
3 Бельгия зщ Себастиан Борнау
5 Швейцария зщ Цедрик Цезигер
21 Дания зщ Йоаким Мехле
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
6 Бельгия пз Астер Вранкс
40 США пз Кевин Паредес
19 Хорватия пз Ловро Майер
7 Чехия нп Вацлав Черны
23 Дания нп Йонас Винд
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
09.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М2 : 0Вольфсбург
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Вольфсбург2 : 2Боруссия М
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Боруссия М2 : 2Вольфсбург
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Вольфсбург1 : 3Боруссия М
14.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Вольфсбург0 : 0Боруссия М
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Боруссия М1 : 1Вольфсбург
16.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия М3 : 0Вольфсбург
15.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Вольфсбург2 : 1Боруссия М
23.02.2019 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия М0 : 3Вольфсбург
29.09.2018 Германия - Бундеслига 6-й тур Вольфсбург2 : 2Боруссия М
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур 3 : 3Боруссия М
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М3 : 1
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Боруссия М2 : 1
22.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 3 : 1Боруссия М
06.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М2 : 2
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Вольфсбург2 : 2
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург1 : 0
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур 3 : 2Вольфсбург
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Вольфсбург1 : 2
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 3 : 1Вольфсбург

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