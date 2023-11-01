Боруссия М - Вольфсбург 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
10 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вольфсбург, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вольфсбург
Вольфсбург
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|19
|нп
|Натан Нгуму
|31
|нп
|Томаш Чванчара
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|6
|пз
|Астер Вранкс
|40
|пз
|Кевин Паредес
|19
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Нико Ковач
История личных встреч
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|15.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1