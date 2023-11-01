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Эшторил - Каза Пия 10 Ноября прямая трансляция

10 Ноября 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия)
Эшторил
Каза Пия

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Каза Пия, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Каза Пия
Лиссабон
31 Бразилия вр Марсело Карне
5 Бразилия зщ Volnei
23 Португалия зщ Педру Алвару
3 Португалия зщ Бернарду Витал
78 Португалия зщ Тиагу Араужу
8 Шотландия пз Джордан Холсгров
82 Португалия пз Матеуш Фернандеш
10 Франция пз Рафик Гюйтан
21 Португалия нп Родригу Гомеш
9 Испания нп Алехандро Маркес
91 Португалия нп Heri
33 Ангола вр Рикарду Батишта
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
80 Бразилия пз Pablo
8 Бразилия пз Анжело Нето
5 Португалия пз Леонарду Лелу
79 Бразилия нп Жажа
99 Бразилия нп Клэйтон
30 Бразилия нп Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2Эшторил
16.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Эшторил2 : 0Каза Пия
23.04.2021 Португалия - Сегунда 30-й тур Эшторил1 : 1Каза Пия
30.12.2020 Португалия - Сегунда 13-й тур Каза Пия0 : 2Эшторил
09.02.2020 Португалия - Сегунда 20-й тур Эшторил4 : 1Каза Пия
25.08.2019 Португалия - Сегунда 3-й тур Каза Пия0 : 1Эшторил
03.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 0 : 1Эшторил
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 1 : 0Эшторил
07.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Эшторил0 : 1
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 3 : 2Эшторил
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Эшторил2 : 2
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Каза Пия0 : 1
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 1 : 1Каза Пия
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Каза Пия0 : 1
02.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 2 : 0Каза Пия
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Каза Пия0 : 0

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