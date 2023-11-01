Эшторил - Каза Пия 10 Ноября прямая трансляция
10 Ноября 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Фабиу Мелу (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Каза Пия, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Каза Пия
Лиссабон
|31
|вр
|Марсело Карне
|5
|зщ
|Volnei
|23
|зщ
|Педру Алвару
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|78
|зщ
|Тиагу Араужу
|8
|пз
|Джордан Холсгров
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|91
|нп
|Heri
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|80
|пз
|Pablo
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|79
|нп
|Жажа
|99
|нп
|Клэйтон
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|16.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|23.04.2021
|Португалия - Сегунда
|30-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Сегунда
|20-й тур
|4 : 1
|25.08.2019
|Португалия - Сегунда
|3-й тур
|0 : 1
|03.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|02.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 0