Шахтёр С - Славия-Мозырь 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
10 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Славия-Мозырь, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 4
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|4 : 1
|20.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|16.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|09.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 1
|30.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|17.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 3
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 4
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|01.11.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0