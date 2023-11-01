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Шахтёр С - Славия-Мозырь 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
10 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Шахтёр С
Славия-Мозырь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Славия-Мозырь, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь3 : 1Шахтёр С
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1Славия-Мозырь
24.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 3Шахтёр С
21.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Славия-Мозырь0 : 4Шахтёр С
17.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С4 : 1Славия-Мозырь
20.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь1 : 0Шахтёр С
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Шахтёр С2 : 0Славия-Мозырь
09.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С5 : 1Славия-Мозырь
30.06.2019 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь0 : 1Шахтёр С
17.09.2017 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 3Шахтёр С
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 2 : 1Шахтёр С
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С0 : 1
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 1 : 4Шахтёр С
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С2 : 0
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 3 : 3Шахтёр С
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь0 : 2
01.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Славия-Мозырь
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 2 : 2Славия-Мозырь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 2
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 0Славия-Мозырь

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