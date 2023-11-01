Гомель - Ислочь 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
10 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Ислочь, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|24.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
|19.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 0
|31.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|27.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|01.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|12.08.2018
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|27.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|5 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0