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Гомель - Ислочь 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
10 Ноября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Гомель
Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Ислочь, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Ислочь
Минский район
История личных встреч
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Ислочь3 : 1Гомель
24.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Гомель3 : 1Ислочь
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Ислочь1 : 1Гомель
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Ислочь1 : 2Гомель
19.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Гомель2 : 0Ислочь
31.08.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 2Ислочь
27.04.2019 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Ислочь3 : 1Гомель
01.09.2018 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь0 : 1Гомель
12.08.2018 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель0 : 2Ислочь
27.04.2018 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Гомель1 : 2Ислочь
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 0 : 0Гомель
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 2Гомель
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 3Гомель
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель1 : 4
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 2 : 1Гомель
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Ислочь2 : 1
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 0Ислочь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Ислочь5 : 1
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 2Ислочь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Ислочь0 : 0

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