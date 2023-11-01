Санкт-Паули - Ганновер-96 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
10 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Ганновер-96, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|05.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|23.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|20.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|11.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|16.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|17.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|30.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|18.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|01.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0