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Санкт-Паули - Ганновер-96 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
10 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
Санкт-Паули
Ганновер-96

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Ганновер-96, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор-Штадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
05.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Санкт-Паули2 : 0Ганновер-96
23.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Ганновер-962 : 2Санкт-Паули
20.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Санкт-Паули0 : 3Ганновер-96
11.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганновер-961 : 0Санкт-Паули
16.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Санкт-Паули1 : 2Ганновер-96
16.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-962 : 3Санкт-Паули
17.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-964 : 0Санкт-Паули
30.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули0 : 1Ганновер-96
18.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули0 : 0Ганновер-96
01.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-962 : 0Санкт-Паули
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 2Санкт-Паули
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд Санкт-Паули2 : 1 ДВ
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Санкт-Паули2 : 1
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 2Санкт-Паули
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Санкт-Паули5 : 1
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 0
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 3 : 2Ганновер-96
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-962 : 1
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Ганновер-96
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганновер-962 : 0

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