03:06 ()
Свернуть список

Шальке-04 - Эльверсберг 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
10 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур
Шальке-04
Эльверсберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Эльверсберг, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Германия Маттиас Кройцер
История личных встреч
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 2Шальке-04
31.10.2023 Кубок Германии 2-й раунд 2 : 1 ДВШальке-04
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Шальке-043 : 2
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 0Шальке-04
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Шальке-041 : 2
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Эльверсберг0 : 2
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 2Эльверсберг
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Эльверсберг3 : 0
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Эльверсберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close