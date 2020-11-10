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Самтредиа - Дила 10 Ноября прямая трансляция

10 Ноября 2023 года в 13:30 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 33-й тур
Самтредиа
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Дила, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Дила
Гори
История личных встреч
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Дила1 : 3Самтредиа
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самтредиа1 : 2Дила
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Дила1 : 0Самтредиа
16.10.2021 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила3 : 1Самтредиа
27.06.2021 Грузия - Высшая лига 20-й тур Самтредиа1 : 2Дила
28.04.2021 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила1 : 1Самтредиа
05.03.2021 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самтредиа0 : 2Дила
03.10.2020 Грузия - Высшая лига 12-й тур Самтредиа1 : 0Дила
27.06.2020 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 1Самтредиа
24.11.2018 Грузия - Высшая лига 33-й тур Дила3 : 0Самтредиа
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур 0 : 0Самтредиа
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самтредиа1 : 3
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 2 : 0Самтредиа
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Самтредиа3 : 2
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 1 : 1Самтредиа
04.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур 1 : 2Дила
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила3 : 0
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур 1 : 1Дила
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Дила0 : 1
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур 3 : 1Дила

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