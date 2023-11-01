Телави - Торпедо Кт 10 Ноября прямая трансляция
10 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Торпедо Кт, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|01.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|01.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|17.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|14.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 3
|09.08.2021
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|11.05.2021
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 4
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|5 : 0