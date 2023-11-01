03:06 ()
Свернуть список

Динамо Тб - Шукура 10 Ноября прямая трансляция

10 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 33-й тур
Динамо Тб
Шукура

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Шукура, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Шукура
Кобулети
История личных встреч
02.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Шукура2 : 3Динамо Тб
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Динамо Тб4 : 4Шукура
02.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Шукура1 : 2Динамо Тб
20.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Тб2 : 0Шукура
20.09.2021 Грузия - Высшая лига 25-й тур Шукура0 : 4Динамо Тб
09.06.2021 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб1 : 1Шукура
07.04.2021 Грузия - Высшая лига 7-й тур Шукура0 : 2Динамо Тб
18.11.2017 Грузия - Высшая лига 34-й тур Шукура0 : 1Динамо Тб
09.09.2017 Грузия - Высшая лига 25-й тур Динамо Тб1 : 1Шукура
01.06.2017 Грузия - Высшая лига 16-й тур Шукура1 : 4Динамо Тб
04.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб4 : 0
29.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур 0 : 2Динамо Тб
21.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Тб0 : 1
07.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 3 : 2Динамо Тб
03.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Динамо Тб3 : 1
04.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Шукура1 : 2
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур 0 : 1Шукура
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Шукура1 : 2
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур 5 : 0Шукура
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Шукура0 : 6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close