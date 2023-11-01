Динамо Тб - Шукура 10 Ноября прямая трансляция
10 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Шукура, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Шукура
Кобулети
История личных встреч
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 4
|02.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|20.11.2021
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 4
|09.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|07.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|18.11.2017
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|0 : 1
|09.09.2017
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.06.2017
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 4
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|4 : 0
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|03.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 6