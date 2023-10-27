Тампа-Бэй Лайтнинг - Чикаго Блэкхоукс 10 Ноября прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Чикаго Блэкхоукс Чикаго 31 вр Юнас Юханссон 90 вр Мэтт Томкинс 43 зщ Даррен Рэддиш 98 зщ Михаил Сергачёв 48 зщ Ник Пербикс 44 зщ Кэлвин де Хаан 81 зщ Эрик Чернак 77 зщ Виктор Хедман 64 нп Тайлер Мотт 12 нп Алекс Барре-Буле 20 нп Ник Пол 91 нп Стивен Стэмкос 23 нп Майки Эйссимонт 38 нп Брэндон Хагель 21 нп Брейден Пойнт 71 нп Энтони Чирелли 84 нп Таннер Жанно 39 нп Валттери Мереля 11 нп Люк Гленденинг 86 нп Никита Кучеров 34 вр Петр Мразек 40 вр Арвид Сёдерблом 22 зщ Никита Зайцев 44 зщ Уайатт Кайзер 72 зщ Алекс Власик 5 зщ Коннор Мёрфи 4 зщ Сет Джонс 55 зщ Кевин Корчински 11 нп Тейлор Рэддиш 89 нп Андреас Атанасиу 27 нп Лукас Райхель 90 нп Тайлер Джонсон 16 нп Джейсон Дикинсон 71 нп Тейлор Холл 23 нп Филипп Курашев 98 нп Коннор Бедард 17 нп Ник Фолиньо 94 нп Кори Перри 58 нп Маккензи Энтвистл 8 нп Райан Донато Главные тренеры Джон Купер Люк Ричардсон

История личных встреч 12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 07.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6 28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7 20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 07.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6 06.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 Б 05.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5 07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 5 ОТ 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 06.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 8 : 1 28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3