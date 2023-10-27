Тампа-Бэй Лайтнинг - Чикаго Блэкхоукс 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
10 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|31
|вр
|Юнас Юханссон
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|98
|зщ
|Михаил Сергачёв
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|12
|нп
|Алекс Барре-Буле
|20
|нп
|Ник Пол
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|84
|нп
|Таннер Жанно
|39
|нп
|Валттери Мереля
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|86
|нп
|Никита Кучеров
|34
|вр
|Петр Мразек
|40
|вр
|Арвид Сёдерблом
|22
|зщ
|Никита Зайцев
|44
|зщ
|Уайатт Кайзер
|72
|зщ
|Алекс Власик
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|4
|зщ
|Сет Джонс
|55
|зщ
|Кевин Корчински
|11
|нп
|Тейлор Рэддиш
|89
|нп
|Андреас Атанасиу
|27
|нп
|Лукас Райхель
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|16
|нп
|Джейсон Дикинсон
|71
|нп
|Тейлор Холл
|23
|нп
|Филипп Курашев
|98
|нп
|Коннор Бедард
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|94
|нп
|Кори Перри
|58
|нп
|Маккензи Энтвистл
|8
|нп
|Райан Донато
Главные тренеры
|Джон Купер
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|28.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|20.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|05.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|06.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|3
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|6
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|8
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|9
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|11
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|12
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|13
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|14
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|15
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|16
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|17
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|18
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|19
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|20
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|21
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|22
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|24
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|25
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|26
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
|27
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
|28
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|29
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|30
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|4
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|5
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|6
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|7
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|10
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|12
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|14
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|15
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
|16
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|4
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|5
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|6
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|7
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|8
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|9
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|10
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|11
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|12
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|13
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|2
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|3
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|4
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|5
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|7
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|8
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|3
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|4
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|6
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|7
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|8
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|2
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|3
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|4
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|5
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|6
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|4
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|5
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|6
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5