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Тампа-Бэй Лайтнинг - Чикаго Блэкхоукс 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
10 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Митч Даннинг (Текумсе, Канада)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
31ШвецияврЮнас Юханссон
90КанадаврМэтт Томкинс
43КанадазщДаррен Рэддиш
98РоссиязщМихаил Сергачёв
48СШАзщНик Пербикс
44КанадазщКэлвин де Хаан
81СловакиязщЭрик Чернак
77ШвециязщВиктор Хедман
64СШАнпТайлер Мотт
12КанаданпАлекс Барре-Буле
20КанаданпНик Пол
91КанаданпСтивен Стэмкос
23СШАнпМайки Эйссимонт
38КанаданпБрэндон Хагель
21КанаданпБрейден Пойнт
71КанаданпЭнтони Чирелли
84КанаданпТаннер Жанно
39ФинляндиянпВалттери Мереля
11СШАнпЛюк Гленденинг
86РоссиянпНикита Кучеров
34ЧехияврПетр Мразек
40ШвецияврАрвид Сёдерблом
22РоссиязщНикита Зайцев
44СШАзщУайатт Кайзер
72СШАзщАлекс Власик
5СШАзщКоннор Мёрфи
4СШАзщСет Джонс
55КанадазщКевин Корчински
11КанаданпТейлор Рэддиш
89КанаданпАндреас Атанасиу
27ГерманиянпЛукас Райхель
90СШАнпТайлер Джонсон
16КанаданпДжейсон Дикинсон
71КанаданпТейлор Холл
23ШвейцариянпФилипп Курашев
98КанаданпКоннор Бедард
17СШАнпНик Фолиньо
94КанаданпКори Перри
58КанаданпМаккензи Энтвистл
8СШАнпРайан Донато
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
КанадаЛюк Ричардсон
История личных встреч
12.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Чикаго Блэкхоукс
04.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Чикаго Блэкхоукс
07.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
28.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
20.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Чикаго Блэкхоукс
19.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Чикаго Блэкхоукс
07.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
06.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 3 БТампа-Бэй Лайтнинг
05.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 5 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
06.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 4
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс5 : 2
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат8 : 1Чикаго Блэкхоукс
28.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
25.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс0 : 3
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
3 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
4 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
5 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
6 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
8 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
9 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
10 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
11 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
12 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
13 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
14 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
15 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
16 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
17 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
18 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
19 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
20 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
21 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
22 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
23 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
24 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
25 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
26 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
27 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
28 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
29 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
30 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
31 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
32 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
4 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
5 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
6 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
7 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
8 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
9 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
10 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
11 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
12 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
13 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
14 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
15 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
16 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
5 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
6 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
7 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
8 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
9 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
10 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
11 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
12 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
13 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
14 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
15 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
16 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
2 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
3 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
4 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
5 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
6 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
7 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
8 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
3 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
4 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
5 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
6 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
7 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
8 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
2 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
3 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
4 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
5 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
6 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
7 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
8 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
5 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
6 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
7 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
8 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5

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