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Оттава Сенаторз - Ванкувер Кэнакс 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
10 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
31ШвецияврАнтон Форсберг
70ФинляндияврЙоонас Корписало
24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
85СШАзщДжейк Сандерсон
33ФинляндиязщНиколас Матинпало
23КанадазщТрэвис Хэмоник
6КанадазщДжейкоб Чикран
43СШАзщТайлер Клевен
19КанаданпДрейк Батерсон
9СШАнпДжош Норрис
7СШАнпБрэди Ткачук
27КанаданпПаркер Келли
17КанаданпЗак Макьюэн
81ЧехиянпДоминик Кубалик
52ФинляндиянпРоби Ярвентие
91РоссиянпВладимир Тарасенко
21КанаданпМэтью Жозеф
18ГерманиянпТим Штюцле
28КанаданпКлод Жиру
49КанаданпРурк Шартье
29СШАврКейси Десмит
35СШАврТэтчер Демко
43СШАзщКуинн Хьюз
17ЧехиязщФилип Гронек
57КанадазщТайлер Майерс
7КанадазщКарсон Суси
82СШАзщИэн Коул
51КанадазщМарк Фридман
40ШвециянпЭлиас Петтерссон
96РоссиянпАндрей Кузьменко
65РоссиянпИлья Михеев
21ШвециянпНильс Хёгландер
18СШАнпСэм Лафферти
72КанаданпЭнтони Бовиллье
81СШАнпДакота Джошуа
24ШвейцариянпПиус Зутер
8СШАнпКонор Гарланд
34КанаданпФиллип Ди Джузеппе
9СШАнпДжей Ти Миллер
6СШАнпБрок Бёзер
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаРик Токкет
История личных встреч
12.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс5 : 2Оттава Сенаторз
09.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз4 : 6Ванкувер Кэнакс
20.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 4 БОттава Сенаторз
02.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 6Ванкувер Кэнакс
29.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз6 : 3Ванкувер Кэнакс
27.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 1Ванкувер Кэнакс
25.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс4 : 2Оттава Сенаторз
23.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс0 : 3Оттава Сенаторз
18.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 3 БВанкувер Кэнакс
16.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
09.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 6Оттава Сенаторз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз4 : 6
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 3
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Оттава Сенаторз
27.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Оттава Сенаторз
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс6 : 2
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс2 : 0
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 10Ванкувер Кэнакс
01.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс5 : 2
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 4 ОТ
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
3 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
4 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
5 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
6 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
8 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
9 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
10 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
11 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
12 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
13 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
14 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
15 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
16 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
17 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
18 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
19 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
20 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
21 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
22 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
23 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
24 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
25 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
26 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
27 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
28 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
29 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
30 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
31 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
32 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
4 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
5 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
6 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
7 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
8 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
9 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
10 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
11 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
12 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
13 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
14 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
15 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
16 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
5 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
6 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
7 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
8 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
9 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
10 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
11 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
12 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
13 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
14 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
15 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
16 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
2 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
3 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
4 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
5 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
6 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
7 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
8 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
3 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
4 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
5 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
6 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
7 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
8 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
2 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
3 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
4 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
5 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
6 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
7 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
8 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
5 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
6 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
7 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
8 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5

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