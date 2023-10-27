Оттава Сенаторз - Ванкувер Кэнакс 10 Ноября прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Оттава Сенаторз Оттава Ванкувер Кэнакс Ванкувер 31 вр Антон Форсберг 70 вр Йоонас Корписало 24 зщ Джейкоб Бернард-Докер 85 зщ Джейк Сандерсон 33 зщ Николас Матинпало 23 зщ Трэвис Хэмоник 6 зщ Джейкоб Чикран 43 зщ Тайлер Клевен 19 нп Дрейк Батерсон 9 нп Джош Норрис 7 нп Брэди Ткачук 27 нп Паркер Келли 17 нп Зак Макьюэн 81 нп Доминик Кубалик 52 нп Роби Ярвентие 91 нп Владимир Тарасенко 21 нп Мэтью Жозеф 18 нп Тим Штюцле 28 нп Клод Жиру 49 нп Рурк Шартье 29 вр Кейси Десмит 35 вр Тэтчер Демко 43 зщ Куинн Хьюз 17 зщ Филип Гронек 57 зщ Тайлер Майерс 7 зщ Карсон Суси 82 зщ Иэн Коул 51 зщ Марк Фридман 40 нп Элиас Петтерссон 96 нп Андрей Кузьменко 65 нп Илья Михеев 21 нп Нильс Хёгландер 18 нп Сэм Лафферти 72 нп Энтони Бовиллье 81 нп Дакота Джошуа 24 нп Пиус Зутер 8 нп Конор Гарланд 34 нп Филлип Ди Джузеппе 9 нп Джей Ти Миллер 6 нп Брок Бёзер Главные тренеры Ди Джей Смит Рик Токкет

История личных встреч 12.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6 20.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 Б 02.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6 29.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 27.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 25.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2 23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3 18.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 16.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 09.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 6 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5 27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 10 01.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ