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Бостон Брюинз - Нью-Йорк Айлендерс 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
10 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джастин Кеа (Вудвиль, Канада);
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
35ШвецияврЛинус Улльмарк
1СШАврДжереми Свейман
73СШАзщЧарли Макэвой
28СШАзщДерек Форборт
12СШАзщКевин Шаттенкирк
6СШАзщМэйсон Лорей
14КанадазщИэн Митчелл
27ШвециязщХампус Линдхольм
25СШАзщБрэндон Карло
29КанадазщПаркер Уозерспун
43КанаданпДэнтон Хайнен
51КанаданпМатье Пуатра
74КанаданпДжейк Дебраск
21СШАнпДжеймс ван Римсдайк
13СШАнпЧарли Койл
11СШАнпТрент Фредерик
88ЧехиянпДавид Пастрняк
18ЧехиянпПавел Заха
63КанаданпБрэд Маршан
38СШАнпПатрик Браун
19СШАнпДжон Бичер
62ШвециянпОскар Стеен
30РоссияврИлья Сорокин
40РоссияврСемён Варламов
3КанадазщАдам Пелеч
25ШвециязщСебастьян Ахо
24СШАзщСкотт Мейфилд
28РоссиязщАлександр Романов
6КанадазщРайан Пулок
8КанадазщНоа Добсон
14КанаданпБо Хорват
21СШАнпКайл Палмьери
29СШАнпБрок Нельсон
26СШАнпОливер Вальстрём
27СШАнпАндерс Ли
13КанаданпМэтью Барзал
20СШАнпХадсон Фэшинг
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
17КанаданпМэтт Мартин
53КанаданпКейси Сизикас
15КанаданпКэл Клаттербак
10ШвециянпСимон Хольмстрём
Главные тренеры
КанадаДжим Монтгомери
КанадаЛэйн Ламберт
История личных встреч
19.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз6 : 2Нью-Йорк Айлендерс
19.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс1 : 4Бостон Брюинз
14.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 3 БНью-Йорк Айлендерс
26.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
18.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 1Бостон Брюинз
17.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс3 : 1Бостон Брюинз
10.06.2021НХЛ - плей-офф1/4 финала. 6-й матчНью-Йорк Айлендерс6 : 2Бостон Брюинз
08.06.2021НХЛ - плей-офф1/4 финала. 5-й матчБостон Брюинз4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
06.06.2021НХЛ - плей-офф1/4 финала. 4-й матчНью-Йорк Айлендерс4 : 1Бостон Брюинз
04.06.2021НХЛ - плей-офф1/4 финала. 3-й матчНью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТБостон Брюинз
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Бостон Брюинз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Бостон Брюинз
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2 Б
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 2 ОТ
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 1
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс2 : 4
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 2Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
3 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
4 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
5 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
6 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
8 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
9 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
10 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
11 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
12 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
13 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
14 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
15 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
16 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
17 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
18 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
19 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
20 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
21 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
22 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
23 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
24 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
25 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
26 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
27 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
28 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
29 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
30 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
31 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
32 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
4 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
5 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
6 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
7 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
8 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
9 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
10 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
11 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
12 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
13 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
14 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
15 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
16 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
5 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
6 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
7 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
8 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
9 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
10 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
11 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
12 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
13 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
14 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
15 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
16 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
2 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
3 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
4 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
5 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
6 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
7 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
8 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
3 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
4 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
5 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
6 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
7 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
8 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
2 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
3 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
4 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
5 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
6 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
7 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
8 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
5 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
6 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
7 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
8 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5

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