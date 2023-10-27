Бостон Брюинз - Нью-Йорк Айлендерс 10 Ноября прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Бостон Брюинз Бостон Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк 35 вр Линус Улльмарк 1 вр Джереми Свейман 73 зщ Чарли Макэвой 28 зщ Дерек Форборт 12 зщ Кевин Шаттенкирк 6 зщ Мэйсон Лорей 14 зщ Иэн Митчелл 27 зщ Хампус Линдхольм 25 зщ Брэндон Карло 29 зщ Паркер Уозерспун 43 нп Дэнтон Хайнен 51 нп Матье Пуатра 74 нп Джейк Дебраск 21 нп Джеймс ван Римсдайк 13 нп Чарли Койл 11 нп Трент Фредерик 88 нп Давид Пастрняк 18 нп Павел Заха 63 нп Брэд Маршан 38 нп Патрик Браун 19 нп Джон Бичер 62 нп Оскар Стеен 30 вр Илья Сорокин 40 вр Семён Варламов 3 зщ Адам Пелеч 25 зщ Себастьян Ахо 24 зщ Скотт Мейфилд 28 зщ Александр Романов 6 зщ Райан Пулок 8 зщ Ноа Добсон 14 нп Бо Хорват 21 нп Кайл Палмьери 29 нп Брок Нельсон 26 нп Оливер Вальстрём 27 нп Андерс Ли 13 нп Мэтью Барзал 20 нп Хадсон Фэшинг 44 нп Жан-Габриэль Пажо 17 нп Мэтт Мартин 53 нп Кейси Сизикас 15 нп Кэл Клаттербак 10 нп Симон Хольмстрём Главные тренеры Джим Монтгомери Лэйн Ламберт

История личных встреч 19.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2 19.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 Б 26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1 10.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 6-й матч 6 : 2 08.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 5-й матч 4 : 5 06.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 4-й матч 4 : 1 04.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/4 финала. 3-й матч 1 : 2 ОТ 07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3 31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2