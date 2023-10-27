Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс 10 Ноября прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Детройт Ред Уингз Детройт Монреаль Канадиенс Монреаль 47 вр Джеймс Раймер 35 вр Вилле Хуссо 53 зщ Мориц Зайдер 96 зщ Джейк Уолман 46 зщ Джефф Питри 8 зщ Бен Шьяро 3 зщ Джастин Холл 2 зщ Олли Мяяття 23 нп Лукас Рэймонд 71 нп Дилан Ларкин 93 нп Алекс Дебринкэт 21 нп Остин Чарник 37 нп Джей Ти Комфер 18 нп Эндрю Копп 88 нп Даниэль Спронг 90 нп Джо Велено 57 нп Дэвид Перрон 36 нп Кристиан Фишер 27 нп Майкл Расмуссен 24 нп Клим Костин 30 вр Кейден Примо 34 вр Джейк Аллен 8 зщ Майк Мэтисон 54 зщ Джордан Харрис 52 зщ Джастин Бэррон 21 зщ Кейден Гуле 26 зщ Джонатан Ковачевич 72 зщ Арбер Джекай 20 нп Юрай Слафковски 14 нп Ник Судзуки 22 нп Коул Кофилд 11 нп Брендан Галлахер 91 нп Шон Монахан 70 нп Таннер Пирсон 17 нп Джош Андерсон 28 нп Кристиан Дворак 15 нп Алекс Ньюхук 40 нп Йоэль Армиа 71 нп Джейк Эванс 55 нп Майкл Пеццетта Главные тренеры Дерек Лалонд Мартен Сан-Луи

История личных встреч 05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5 27.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 Б 15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 14.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0 24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1 19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 15.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 2 31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1 08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б 29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 Б