Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
10 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|96
|зщ
|Джейк Уолман
|46
|зщ
|Джефф Питри
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|3
|зщ
|Джастин Холл
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|21
|нп
|Остин Чарник
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|18
|нп
|Эндрю Копп
|88
|нп
|Даниэль Спронг
|90
|нп
|Джо Велено
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|27
|нп
|Майкл Расмуссен
|24
|нп
|Клим Костин
|30
|вр
|Кейден Примо
|34
|вр
|Джейк Аллен
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|21
|зщ
|Кейден Гуле
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|72
|зщ
|Арбер Джекай
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|91
|нп
|Шон Монахан
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|17
|нп
|Джош Андерсон
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|71
|нп
|Джейк Эванс
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|14.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|03.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|3
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|6
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|8
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|9
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|11
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|12
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|13
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|14
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|15
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|16
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|17
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|18
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|19
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|20
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|21
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|22
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|24
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|25
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|26
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
|27
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
|28
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|29
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|30
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|4
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|5
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|6
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|7
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|10
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|12
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|14
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|15
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
|16
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|4
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|5
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|6
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|7
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|8
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|9
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|10
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|11
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|12
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|13
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|2
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|3
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|4
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|5
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|7
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|8
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|3
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|4
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|6
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|7
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|8
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|2
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|3
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|4
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|5
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|6
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|4
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|5
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|6
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5