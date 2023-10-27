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Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
10 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Монреаль Канадиенс
Монреаль
47КанадаврДжеймс Раймер
35ФинляндияврВилле Хуссо
53ГерманиязщМориц Зайдер
96КанадазщДжейк Уолман
46СШАзщДжефф Питри
8КанадазщБен Шьяро
3СШАзщДжастин Холл
2ФинляндиязщОлли Мяяття
23ШвециянпЛукас Рэймонд
71СШАнпДилан Ларкин
93СШАнпАлекс Дебринкэт
21СШАнпОстин Чарник
37СШАнпДжей Ти Комфер
18СШАнпЭндрю Копп
88НидерландынпДаниэль Спронг
90КанаданпДжо Велено
57КанаданпДэвид Перрон
36СШАнпКристиан Фишер
27КанаданпМайкл Расмуссен
24РоссиянпКлим Костин
30СШАврКейден Примо
34КанадаврДжейк Аллен
8КанадазщМайк Мэтисон
54СШАзщДжордан Харрис
52КанадазщДжастин Бэррон
21КанадазщКейден Гуле
26КанадазщДжонатан Ковачевич
72КанадазщАрбер Джекай
20СловакиянпЮрай Слафковски
14КанаданпНик Судзуки
22СШАнпКоул Кофилд
11КанаданпБрендан Галлахер
91КанаданпШон Монахан
70КанаданпТаннер Пирсон
17КанаданпДжош Андерсон
28СШАнпКристиан Дворак
15КанаданпАлекс Ньюхук
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
71КанаданпДжейк Эванс
55КанаданпМайкл Пеццетта
Главные тренеры
СШАДерек Лалонд
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
05.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс0 : 5Детройт Ред Уингз
27.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
09.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 3 БМонреаль Канадиенс
15.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 0Монреаль Канадиенс
14.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 2 ОТМонреаль Канадиенс
03.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 0Детройт Ред Уингз
24.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс6 : 1Детройт Ред Уингз
19.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз4 : 3Монреаль Канадиенс
08.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз4 : 3Монреаль Канадиенс
15.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 2Детройт Ред Уингз
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 3Детройт Ред Уингз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз0 : 2
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Детройт Ред Уингз
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 5
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Монреаль Канадиенс
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Монреаль Канадиенс
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 БМонреаль Канадиенс
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 3 Б
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
3 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
4 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
5 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
6 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
8 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
9 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
10 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
11 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
12 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
13 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
14 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
15 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
16 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
17 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
18 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
19 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
20 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
21 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
22 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
23 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
24 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
25 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
26 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
27 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
28 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
29 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
30 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
31 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
32 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
4 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
5 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
6 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
7 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
8 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
9 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
10 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
11 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
12 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
13 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
14 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
15 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
16 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
5 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
6 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
7 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
8 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
9 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
10 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
11 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
12 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
13 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
14 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
15 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
16 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
2 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
3 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
4 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
5 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
6 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
7 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
8 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
3 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
4 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
5 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
6 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
7 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
8 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
2 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
3 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
4 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
5 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
6 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
7 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
8 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
5 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
6 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
7 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
8 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5

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