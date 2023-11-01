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Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
10 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
37СШАврКоннор Хеллебайк
39КанадаврЛоран Броссуа
54СШАзщДилан Сэмберг
88СШАзщНейт Шмидт
5КанадазщБренден Диллон
4СШАзщНил Пионк
44КанадазщДжош Моррисси
2КанадазщДилан Демело
17КанаданпАдам Лаури
62ШвейцариянпНино Нидеррайтер
15ФинляндиянпРасмус Купари
19ШвециянпДавид Густафссон
36КанаданпМорган Бэррон
22СШАнпМэйсон Эпплтон
91КанаданпКоул Перфетти
7РоссиянпВладислав Наместников
27ДаниянпНиколай Элерс
81СШАнпКайл Коннор
55КанаданпМарк Шайфли
9СШАнпАлекс Иафалло
74ФинляндияврЮусе Сарос
32ФинляндияврКевин Ланкинен
57КанадазщДанте Фаббро
59ШвейцариязщРоман Йози
7СШАзщМарк Дель Гаизо
22КанадазщТайсон Бэрри
3КанадазщЖереми Лозон
45КанадазщАлександр Каррье
14ШвециянпГустав Нюквист
18КанаданпЛиам Фуди
47СШАнпМайкл Маккэррон
36СШАнпКоул Смит
13РоссиянпЯков Тренин
10КанаданпКолтон Сиссонс
75ФинляндиянпЮусо Пярссинен
44СШАнпКифер Шервуд
82СШАнпТомми Новак
77КанаданпЛюк Евангелиста
9ШвециянпФилип Форсберг
90КанаданпРайан О'Райлли
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаЭндрю Брюнетт
История личных встреч
09.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 0Нэшвилл Предаторз
18.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 3 ОТВиннипег Джетс
25.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 1Виннипег Джетс
16.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
13.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 5Виннипег Джетс
21.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз5 : 2Виннипег Джетс
24.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс6 : 4Нэшвилл Предаторз
05.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс1 : 2 ОТНэшвилл Предаторз
12.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс0 : 1Нэшвилл Предаторз
20.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз1 : 2Виннипег Джетс
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Виннипег Джетс
04.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 5Виннипег Джетс
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Виннипег Джетс
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс2 : 3 ОТ
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 БВиннипег Джетс
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Нэшвилл Предаторз
04.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Нэшвилл Предаторз
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Нэшвилл Предаторз
01.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Нэшвилл Предаторз
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз3 : 2 ОТ

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