Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз 10 Ноября прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Виннипег Джетс Виннипег Нэшвилл Предаторз Нэшвилл 37 вр Коннор Хеллебайк 39 вр Лоран Броссуа 54 зщ Дилан Сэмберг 88 зщ Нейт Шмидт 5 зщ Бренден Диллон 4 зщ Нил Пионк 44 зщ Джош Моррисси 2 зщ Дилан Демело 17 нп Адам Лаури 62 нп Нино Нидеррайтер 15 нп Расмус Купари 19 нп Давид Густафссон 36 нп Морган Бэррон 22 нп Мэйсон Эпплтон 91 нп Коул Перфетти 7 нп Владислав Наместников 27 нп Николай Элерс 81 нп Кайл Коннор 55 нп Марк Шайфли 9 нп Алекс Иафалло 74 вр Юусе Сарос 32 вр Кевин Ланкинен 57 зщ Данте Фаббро 59 зщ Роман Йози 7 зщ Марк Дель Гаизо 22 зщ Тайсон Бэрри 3 зщ Жереми Лозон 45 зщ Александр Каррье 14 нп Густав Нюквист 18 нп Лиам Фуди 47 нп Майкл Маккэррон 36 нп Коул Смит 13 нп Яков Тренин 10 нп Колтон Сиссонс 75 нп Юусо Пярссинен 44 нп Кифер Шервуд 82 нп Томми Новак 77 нп Люк Евангелиста 9 нп Филип Форсберг 90 нп Райан О'Райлли Главные тренеры Рик Боунесс Эндрю Брюнетт