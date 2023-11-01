Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
10 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|4
|зщ
|Нил Пионк
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|2
|зщ
|Дилан Демело
|17
|нп
|Адам Лаури
|62
|нп
|Нино Нидеррайтер
|15
|нп
|Расмус Купари
|19
|нп
|Давид Густафссон
|36
|нп
|Морган Бэррон
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|91
|нп
|Коул Перфетти
|7
|нп
|Владислав Наместников
|27
|нп
|Николай Элерс
|81
|нп
|Кайл Коннор
|55
|нп
|Марк Шайфли
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|59
|зщ
|Роман Йози
|7
|зщ
|Марк Дель Гаизо
|22
|зщ
|Тайсон Бэрри
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|45
|зщ
|Александр Каррье
|14
|нп
|Густав Нюквист
|18
|нп
|Лиам Фуди
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
|13
|нп
|Яков Тренин
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|75
|нп
|Юусо Пярссинен
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|82
|нп
|Томми Новак
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|9
|нп
|Филип Форсберг
|90
|нп
|Райан О'Райлли
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|05.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|20.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ