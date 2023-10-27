Нью-Йорк Рейнджерс - Миннесота Уайлд 10 Ноября прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Миннесота Уайлд, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Миннесота Уайлд Сент-Пол 55 зщ Райан Линдгрен 56 зщ Эрик Густафссон 79 зщ К'Андре Миллер 8 зщ Джейкоб Труба 6 зщ Зак Джонс 4 зщ Брэйден Шнайдер 21 нп Баркли Гудроу 20 нп Крис Крайдер 93 нп Мика Зибанеджад 17 нп Блейк Уилер 13 нп Алекси Лафреньер 26 нп Джимми Веси 71 нп Тайлер Питлик 50 нп Уилл Кайлли 12 нп Ник Бонино 24 нп Каапо Какко 10 нп Артемий Панарин 16 нп Винсент Трочек 70 Louis Domingue 31 Dylan Garand 32 вр Филип Густавссон 29 вр Марк-Андре Флёри 7 зщ Брок Фэйбер 25 зщ Юнас Бродин 48 зщ Дэймон Хант 24 зщ Зак Богосян 5 зщ Джейкоб Миддлтон 6 зщ Дакота Мермис 14 нп Йоэль Эрикссон Эк 17 нп Маркус Фолиньо 10 нп Винни Леттьери 26 нп Коннор Дьюар 21 нп Брэндон Дьюхейм 20 нп Пэт Марун 90 нп Маркус Юханссон 38 нп Райан Хартман 36 нп Матс Цуккарелло 12 нп Мэтт Болди 23 нп Марко Росси 97 нп Кирилл Капризов Главные тренеры Питер Лавиолетт Дин Эвасон

История личных встреч 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 Б 11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 Б 14.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 7 09.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 Б 26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТ 17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2 22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 24.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4 08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 Б 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТ 29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТ 08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4 05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 Б 03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5 30.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 28.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 Б