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Нью-Йорк Рейнджерс - Миннесота Уайлд 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
10 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Миннесота Уайлд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Миннесота Уайлд, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
55СШАзщРайан Линдгрен
56ШвециязщЭрик Густафссон
79СШАзщК'Андре Миллер
8СШАзщДжейкоб Труба
6СШАзщЗак Джонс
4КанадазщБрэйден Шнайдер
21КанаданпБаркли Гудроу
20СШАнпКрис Крайдер
93ШвециянпМика Зибанеджад
17СШАнпБлейк Уилер
13КанаданпАлекси Лафреньер
26СШАнпДжимми Веси
71СШАнпТайлер Питлик
50КанаданпУилл Кайлли
12СШАнпНик Бонино
24ФинляндиянпКаапо Какко
10РоссиянпАртемий Панарин
16СШАнпВинсент Трочек
70КанадаLouis Domingue
31КанадаDylan Garand
32ШвецияврФилип Густавссон
29КанадаврМарк-Андре Флёри
7СШАзщБрок Фэйбер
25ШвециязщЮнас Бродин
48КанадазщДэймон Хант
24СШАзщЗак Богосян
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
6СШАзщДакота Мермис
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
17КанаданпМаркус Фолиньо
10СШАнпВинни Леттьери
26КанаданпКоннор Дьюар
21СШАнпБрэндон Дьюхейм
20СШАнпПэт Марун
90ШвециянпМаркус Юханссон
38СШАнпРайан Хартман
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
12СШАнпМэтт Болди
23АвстриянпМарко Росси
97РоссиянпКирилл Капризов
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаДин Эвасон
История личных встреч
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд5 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
11.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 3 БМиннесота Уайлд
14.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 7Нью-Йорк Рейнджерс
09.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
29.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 3Миннесота Уайлд
14.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
26.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс3 : 2 ОТМиннесота Уайлд
17.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс1 : 4Миннесота Уайлд
24.02.2018НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс1 : 4Миннесота Уайлд
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс5 : 3
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд5 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 1
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТНью-Йорк Рейнджерс
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Миннесота Уайлд
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд5 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 5
30.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Миннесота Уайлд
28.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 БМиннесота Уайлд
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
3 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
4 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
5 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
6 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
8 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
9 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
10 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
11 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
12 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
13 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
14 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
15 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
16 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
17 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
18 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
19 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
20 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
21 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
22 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
23 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
24 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
25 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
26 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
27 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
28 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
29 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
30 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
31 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
32 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
3 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
4 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
5 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
6 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
7 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
8 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
9 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
10 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
11 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
12 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
13 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
14 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
15 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
16 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
5 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
6 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
7 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
8 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
9 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
10 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
11 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
12 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
13 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
14 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
15 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
16 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс12 7 2 0 1 0 2 39-27 19 79.2
2 Каролина Харрикейнз13 4 3 1 0 0 5 45-44 16 61.5
3 Нью-Джерси Дэвилз12 6 1 0 1 0 4 46-45 15 62.5
4 Нью-Йорк Айлендерс11 5 0 0 0 3 3 29-31 13 59.1
5 Вашингтон Кэпиталз11 3 0 2 0 2 4 24-34 12 54.5
6 Коламбус Блю Джекетс12 3 1 0 0 3 5 32-39 11 45.8
7 Филадельфия Флайерз13 5 0 0 0 1 7 38-41 11 42.3
8 Питтсбург Пингвинз11 5 0 0 0 0 6 38-31 10 45.5
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз12 8 1 1 0 1 1 39-23 21 87.5
2 Тампа-Бэй Лайтнинг13 6 0 0 0 4 3 50-45 16 61.5
3 Флорида Пантерз12 5 2 0 0 1 4 35-35 15 62.5
4 Детройт Ред Уингз13 6 1 0 0 1 5 48-42 15 57.7
5 Торонто Мэйпл Лифс13 3 2 1 1 1 5 45-48 14 53.8
6 Баффало Сэйбрз13 5 1 0 0 1 6 41-41 13 50.0
7 Монреаль Канадиенс12 2 2 1 2 0 5 36-44 12 50.0
8 Оттава Сенаторз11 5 0 0 0 0 6 44-38 10 45.5
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш11 7 0 1 0 0 3 38-31 16 72.7
2 Даллас Старз11 5 1 1 1 0 3 32-29 15 68.2
3 Виннипег Джетс12 5 1 0 1 1 4 41-41 14 58.3
4 Аризона Койотс12 4 0 2 0 1 5 41-35 13 54.2
5 Миннесота Уайлд12 4 0 1 1 1 5 44-49 12 50.0
6 Сент-Луис Блюз11 4 0 1 1 0 5 27-33 11 50.0
7 Нэшвилл Предаторз12 4 1 0 0 0 7 34-36 10 41.7
8 Чикаго Блэкхоукс11 3 1 0 0 0 7 26-38 8 36.4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс14 8 0 3 0 1 2 53-32 23 82.1
2 Ванкувер Кэнакс12 9 0 0 0 1 2 54-24 19 79.2
3 Лос-Анджелес Кингз12 8 0 0 2 0 2 51-34 18 75.0
4 Анахайм Дакс12 4 3 0 0 0 5 37-34 14 58.3
5 Сиэтл Кракен13 2 2 0 2 1 6 34-46 11 42.3
6 Калгари Флэймз12 4 0 0 1 0 7 32-43 9 37.5
7 Эдмонтон Ойлерз11 2 0 0 0 1 8 29-47 5 22.7
8 Сан-Хосе Шаркс12 1 0 0 1 0 10 14-56 3 12.5

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