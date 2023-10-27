Нью-Йорк Рейнджерс - Миннесота Уайлд 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
10 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Миннесота Уайлд, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|6
|зщ
|Зак Джонс
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|20
|нп
|Крис Крайдер
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|17
|нп
|Блейк Уилер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|26
|нп
|Джимми Веси
|71
|нп
|Тайлер Питлик
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|12
|нп
|Ник Бонино
|24
|нп
|Каапо Какко
|10
|нп
|Артемий Панарин
|16
|нп
|Винсент Трочек
|70
|Louis Domingue
|31
|Dylan Garand
|32
|вр
|Филип Густавссон
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|7
|зщ
|Брок Фэйбер
|25
|зщ
|Юнас Бродин
|48
|зщ
|Дэймон Хант
|24
|зщ
|Зак Богосян
|5
|зщ
|Джейкоб Миддлтон
|6
|зщ
|Дакота Мермис
|14
|нп
|Йоэль Эрикссон Эк
|17
|нп
|Маркус Фолиньо
|10
|нп
|Винни Леттьери
|26
|нп
|Коннор Дьюар
|21
|нп
|Брэндон Дьюхейм
|20
|нп
|Пэт Марун
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|38
|нп
|Райан Хартман
|36
|нп
|Матс Цуккарелло
|12
|нп
|Мэтт Болди
|23
|нп
|Марко Росси
|97
|нп
|Кирилл Капризов
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Дин Эвасон
История личных встреч
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|11.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|17.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|3
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|6
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|8
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|9
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|10
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|11
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|12
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|13
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|14
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|15
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|16
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|17
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|18
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|19
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|20
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|21
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|22
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|24
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|25
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|26
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
|27
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
|28
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|29
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|30
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|4
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|5
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|6
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|7
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|10
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|12
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|14
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|15
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
|16
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|4
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|5
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|6
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|7
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|8
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|9
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|10
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|11
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|12
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|13
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|12
|7
|2
|0
|1
|0
|2
|39-27
|19
|79.2
|2
|Каролина Харрикейнз
|13
|4
|3
|1
|0
|0
|5
|45-44
|16
|61.5
|3
|Нью-Джерси Дэвилз
|12
|6
|1
|0
|1
|0
|4
|46-45
|15
|62.5
|4
|Нью-Йорк Айлендерс
|11
|5
|0
|0
|0
|3
|3
|29-31
|13
|59.1
|5
|Вашингтон Кэпиталз
|11
|3
|0
|2
|0
|2
|4
|24-34
|12
|54.5
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|12
|3
|1
|0
|0
|3
|5
|32-39
|11
|45.8
|7
|Филадельфия Флайерз
|13
|5
|0
|0
|0
|1
|7
|38-41
|11
|42.3
|8
|Питтсбург Пингвинз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|38-31
|10
|45.5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|12
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|39-23
|21
|87.5
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|13
|6
|0
|0
|0
|4
|3
|50-45
|16
|61.5
|3
|Флорида Пантерз
|12
|5
|2
|0
|0
|1
|4
|35-35
|15
|62.5
|4
|Детройт Ред Уингз
|13
|6
|1
|0
|0
|1
|5
|48-42
|15
|57.7
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|13
|3
|2
|1
|1
|1
|5
|45-48
|14
|53.8
|6
|Баффало Сэйбрз
|13
|5
|1
|0
|0
|1
|6
|41-41
|13
|50.0
|7
|Монреаль Канадиенс
|12
|2
|2
|1
|2
|0
|5
|36-44
|12
|50.0
|8
|Оттава Сенаторз
|11
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|44-38
|10
|45.5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|11
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|38-31
|16
|72.7
|2
|Даллас Старз
|11
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|32-29
|15
|68.2
|3
|Виннипег Джетс
|12
|5
|1
|0
|1
|1
|4
|41-41
|14
|58.3
|4
|Аризона Койотс
|12
|4
|0
|2
|0
|1
|5
|41-35
|13
|54.2
|5
|Миннесота Уайлд
|12
|4
|0
|1
|1
|1
|5
|44-49
|12
|50.0
|6
|Сент-Луис Блюз
|11
|4
|0
|1
|1
|0
|5
|27-33
|11
|50.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|12
|4
|1
|0
|0
|0
|7
|34-36
|10
|41.7
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|11
|3
|1
|0
|0
|0
|7
|26-38
|8
|36.4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|14
|8
|0
|3
|0
|1
|2
|53-32
|23
|82.1
|2
|Ванкувер Кэнакс
|12
|9
|0
|0
|0
|1
|2
|54-24
|19
|79.2
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|12
|8
|0
|0
|2
|0
|2
|51-34
|18
|75.0
|4
|Анахайм Дакс
|12
|4
|3
|0
|0
|0
|5
|37-34
|14
|58.3
|5
|Сиэтл Кракен
|13
|2
|2
|0
|2
|1
|6
|34-46
|11
|42.3
|6
|Калгари Флэймз
|12
|4
|0
|0
|1
|0
|7
|32-43
|9
|37.5
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|29-47
|5
|22.7
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|12
|1
|0
|0
|1
|0
|10
|14-56
|3
|12.5