Коламбус Блю Джекетс - Даллас Старз 10 Ноября прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Даллас Старз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Коламбус Блю Джекетс Коламбус Даллас Старз Даллас 90 вр Элвис Мерзликин 30 вр Спенсер Мартин 22 зщ Джейк Бин 44 зщ Эрик Гудбрансон 9 зщ Иван Проворов 2 зщ Эндрю Пик 8 зщ Зак Веренски 78 зщ Дэймон Сиверсон 17 нп Джастин Дэнфорт 7 нп Шон Курали 24 нп Мэтью Оливье 42 нп Александр Тексье 4 нп Коул Силлинджер 59 нп Егор Чинахов 10 нп Дмитрий Воронков 11 нп Адам Фантилли 86 нп Кирилл Марченко 13 нп Джонни Годро 38 нп Бун Дженнер 96 нп Джек Рослович 29 вр Джейк Эттингер 41 вр Скотт Уэджвуд 20 зщ Райан Сутер 2 зщ Яни Хаканпяя 23 зщ Эса Линделль 4 зщ Миро Хейсканен 55 зщ Томас Харли 5 зщ Нильс Лундквист 12 нп Радек Факса 95 нп Мэтт Дюшейн 16 нп Джо Павелски 24 нп Роопе Хинц 21 нп Джейсон Робертсон 63 нп Евгений Дадонов 53 нп Уайатт Джонстон 14 нп Джейми Бенн 18 нп Сэм Стил 15 нп Крэйг Смит 27 нп Мэйсон Марчмент 91 нп Тайлер Сегин Главные тренеры Паскаль Венсан Питер Дебур