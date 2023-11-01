Коламбус Блю Джекетс - Даллас Старз 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
10 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Даллас Старз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Даллас Старз
Даллас
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
|30
|вр
|Спенсер Мартин
|22
|зщ
|Джейк Бин
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|9
|зщ
|Иван Проворов
|2
|зщ
|Эндрю Пик
|8
|зщ
|Зак Веренски
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|7
|нп
|Шон Курали
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|42
|нп
|Александр Тексье
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|59
|нп
|Егор Чинахов
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|11
|нп
|Адам Фантилли
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|13
|нп
|Джонни Годро
|38
|нп
|Бун Дженнер
|96
|нп
|Джек Рослович
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
|20
|зщ
|Райан Сутер
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|23
|зщ
|Эса Линделль
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|55
|зщ
|Томас Харли
|5
|зщ
|Нильс Лундквист
|12
|нп
|Радек Факса
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|16
|нп
|Джо Павелски
|24
|нп
|Роопе Хинц
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
|14
|нп
|Джейми Бенн
|18
|нп
|Сэм Стил
|15
|нп
|Крэйг Смит
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
|91
|нп
|Тайлер Сегин
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Питер Дебур
История личных встреч
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|19.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|03.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|16.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|14.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3