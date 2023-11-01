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Коламбус Блю Джекетс - Даллас Старз 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
10 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Даллас Старз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Даллас Старз
Даллас
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
30КанадаврСпенсер Мартин
22КанадазщДжейк Бин
44КанадазщЭрик Гудбрансон
9РоссиязщИван Проворов
2СШАзщЭндрю Пик
8СШАзщЗак Веренски
78КанадазщДэймон Сиверсон
17КанаданпДжастин Дэнфорт
7СШАнпШон Курали
24КанаданпМэтью Оливье
42ФранциянпАлександр Тексье
4КанаданпКоул Силлинджер
59РоссиянпЕгор Чинахов
10РоссиянпДмитрий Воронков
11КанаданпАдам Фантилли
86РоссиянпКирилл Марченко
13СШАнпДжонни Годро
38КанаданпБун Дженнер
96СШАнпДжек Рослович
29СШАврДжейк Эттингер
41КанадаврСкотт Уэджвуд
20СШАзщРайан Сутер
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
23ФинляндиязщЭса Линделль
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
55КанадазщТомас Харли
5ШвециязщНильс Лундквист
12ЧехиянпРадек Факса
95КанаданпМэтт Дюшейн
16СШАнпДжо Павелски
24ФинляндиянпРоопе Хинц
21СШАнпДжейсон Робертсон
63РоссиянпЕвгений Дадонов
53КанаданпУайатт Джонстон
14КанаданпДжейми Бенн
18КанаданпСэм Стил
15СШАнпКрэйг Смит
27КанаданпМэйсон Марчмент
91КанаданпТайлер Сегин
Главные тренеры
КанадаПаскаль Венсан
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 3Коламбус Блю Джекетс
19.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз1 : 4Коламбус Блю Джекетс
20.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс1 : 2Даллас Старз
03.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз3 : 2Коламбус Блю Джекетс
26.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 1Даллас Старз
18.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
16.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
15.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс1 : 2 БДаллас Старз
14.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТДаллас Старз
07.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 0Коламбус Блю Джекетс
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1Коламбус Блю Джекетс
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 2
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 3Коламбус Блю Джекетс
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс0 : 2
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз2 : 3
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 0Даллас Старз
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Даллас Старз
02.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Даллас Старз
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 3Коламбус Блю Джекетс

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