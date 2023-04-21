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Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
10 Ноября 2023 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
18.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 4Колорадо Эвеланш
01.05.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 7-й матчКолорадо Эвеланш1 : 2Сиэтл Кракен
29.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 6-й матчСиэтл Кракен1 : 4Колорадо Эвеланш
27.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 5-й матчКолорадо Эвеланш2 : 3Сиэтл Кракен
25.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 4-й матчСиэтл Кракен3 : 2 ОТКолорадо Эвеланш
23.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 3-й матчСиэтл Кракен4 : 6Колорадо Эвеланш
21.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 2-й матчКолорадо Эвеланш3 : 2Сиэтл Кракен
19.04.2023НХЛ - плей-офф1/4 финала - Запад. 1-й матчКолорадо Эвеланш1 : 3Сиэтл Кракен
06.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш2 : 3 ОТСиэтл Кракен
22.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 2 БКолорадо Эвеланш
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 3
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 0Колорадо Эвеланш
02.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 1
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 0Колорадо Эвеланш
27.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 0Колорадо Эвеланш
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 БСиэтл Кракен
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен3 : 6
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен4 : 2
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4 ОТСиэтл Кракен
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Сиэтл Кракен

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