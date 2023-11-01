03:07 ()
Свернуть список

Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
10 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
КанадаДжей Вудкрофт
История личных встреч
14.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
08.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 6Эдмонтон Ойлерз
21.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
14.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 7Эдмонтон Ойлерз
29.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
06.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
25.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс0 : 3Эдмонтон Ойлерз
07.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 6Сан-Хосе Шаркс
20.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 5Эдмонтон Ойлерз
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 1
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 10
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 10
30.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Сан-Хосе Шаркс
28.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 0Сан-Хосе Шаркс
07.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 2Эдмонтон Ойлерз
04.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз2 : 5
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 4
30.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз5 : 2
27.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз0 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close