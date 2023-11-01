Сент-Луис Блюз - Аризона Койотс 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
10 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Аризона Койотс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Андре Туриньи
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 1
|23.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 5
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|05.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|17.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|28.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|04.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|02.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1