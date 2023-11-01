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Сент-Луис Блюз - Аризона Койотс 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
10 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс

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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Аризона Койотс, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
20.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз2 : 6Аризона Койотс
24.09.2023НХЛ - предсезонные матчиАризона Койотс5 : 1Сент-Луис Блюз
23.09.2023НХЛ - предсезонные матчиСент-Луис Блюз3 : 2Аризона Койотс
08.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс6 : 2Сент-Луис Блюз
12.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз6 : 5 ОТАризона Койотс
27.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс5 : 0Сент-Луис Блюз
25.09.2022НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиАризона Койотс4 : 5Сент-Луис Блюз
24.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
05.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз5 : 1Аризона Койотс
17.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз2 : 3Аризона Койотс
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз2 : 5
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз6 : 3
04.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз4 : 1
02.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Сент-Луис Блюз
28.10.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 0Сент-Луис Блюз
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс4 : 3 Б
04.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс3 : 5
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс3 : 2
02.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТАризона Койотс
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс8 : 1

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