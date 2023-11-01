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Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз 10 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
10 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Питтсбург Пингвинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
СШАМайк Салливан
История личных встреч
12.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз6 : 0Питтсбург Пингвинз
21.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз6 : 1Лос-Анджелес Кингз
30.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 4Лос-Анджелес Кингз
14.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз6 : 2Питтсбург Пингвинз
27.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз2 : 1Питтсбург Пингвинз
15.12.2019НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз5 : 4 БЛос-Анджелес Кингз
13.01.2019НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз5 : 2Питтсбург Пингвинз
16.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 3 ОТЛос-Анджелес Кингз
16.02.2018НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 1Лос-Анджелес Кингз
19.01.2018НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз1 : 3Питтсбург Пингвинз
09.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Лос-Анджелес Кингз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 5Лос-Анджелес Кингз
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Лос-Анджелес Кингз
01.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Лос-Анджелес Кингз
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Кингз3 : 4 Б
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 2Питтсбург Пингвинз
05.11.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 10Питтсбург Пингвинз
31.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 4
29.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз2 : 5
27.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 0

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