Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз 10 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
10 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 10 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Майк Салливан
История личных встреч
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|30.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|14.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|27.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|13.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|19.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|09.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|01.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 10
|31.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0