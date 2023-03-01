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Локомотив М - Ахмат 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
11 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Локомотив МАхмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
11.03.2023МИР Российская Премьер-лига19-й турАхмат0 : 1Локомотив М
04.09.2022МИР Российская Премьер-лига8-й турЛокомотив М1 : 2Ахмат
19.03.2022Россия - Премьер-Лига22-й турАхмат2 : 3Локомотив М
20.11.2021Россия - Премьер-Лига15-й турЛокомотив М1 : 2Ахмат
28.11.2020Россия - Премьер-Лига16-й турАхмат0 : 0Локомотив М
26.08.2020Россия - Премьер-Лига5-й турЛокомотив М2 : 3Ахмат
08.03.2020Россия - Премьер-Лига21-й турЛокомотив М1 : 0Ахмат
18.10.2019Россия - Премьер-Лига13-й турАхмат0 : 2Локомотив М
13.04.2019Россия - Премьер-Лига23-й турАхмат1 : 3Локомотив М
29.09.2018Россия - Премьер-Лига9-й турЛокомотив М2 : 0Ахмат
05.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турЛокомотив М1 : 1
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BЛокомотив М3 : 0
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 0Локомотив М
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турЛокомотив М0 : 0
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур2 : 2Локомотив М
04.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турАхмат1 : 2
31.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа C4 : 1Ахмат
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур2 : 1Ахмат
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур3 : 0Ахмат
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турАхмат0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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