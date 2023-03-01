Локомотив М - Ахмат 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
11 Ноября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ахмат, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|2 : 3
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 0
|18.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 2
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|29.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.