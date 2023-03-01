Зенит - Краснодар 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
11 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Краснодар, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Владимир Ивич
История личных встреч
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|30.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|25.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 3
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|3 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 2
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 4
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 3
|07.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|28.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура РПЛ: «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.