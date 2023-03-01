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Зенит - Краснодар 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
11 Ноября 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур
Зенит
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Краснодар, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
СербияВладимир Ивич
История личных встреч
13.05.2023МИР Российская Премьер-лига27-й турЗенит2 : 2Краснодар
30.10.2022МИР Российская Премьер-лига15-й турКраснодар0 : 1Зенит
25.04.2022Россия - Премьер-Лига26-й турКраснодар1 : 3Зенит
07.08.2021Россия - Премьер-Лига3-й турЗенит3 : 2Краснодар
17.04.2021Россия - Премьер-Лига26-й турКраснодар2 : 2Зенит
08.11.2020Россия - Премьер-Лига14-й турЗенит3 : 1Краснодар
05.07.2020Россия - Премьер-Лига26-й турКраснодар2 : 4Зенит
03.08.2019Россия - Премьер-Лига4-й турЗенит1 : 1Краснодар
20.04.2019Россия - Премьер-Лига24-й турКраснодар2 : 3Зенит
07.10.2018Россия - Премьер-Лига10-й турЗенит2 : 1Краснодар
04.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й тур0 : 2Зенит
31.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит1 : 0
28.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турЗенит2 : 1
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турЗенит3 : 1
14.10.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Зенит
05.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турКраснодар2 : 1
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа D2 : 3Краснодар
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й тур1 : 0Краснодар
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур2 : 2Краснодар
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турКраснодар3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура РПЛ: «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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