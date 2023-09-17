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Волгарь - Ленинградец 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур
ВолгарьЛенинградец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Ленинградец, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турЛенинградец0 : 0Волгарь
06.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й тур0 : 3Волгарь
02.11.2023Fonbet Кубок России1/8 финала0 : 1Волгарь
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турВолгарь0 : 4
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турВолгарь1 : 0
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаВолгарь1 : 0
05.11.2023Россия - Мелбет Первая лига17-й турЛенинградец0 : 1
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й тур2 : 1Ленинградец
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турЛенинградец1 : 2
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Ленинградец
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турЛенинградец0 : 1

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