Борнмут - Ньюкасл Юнайтед 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
11 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|20
|вр
|Йонуц Раду
|37
|зщ
|Макс Ааронс
|6
|зщ
|Крис Мефам
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|4
|пз
|Льюис Кук
|29
|пз
|Филип Биллинг
|10
|пз
|Райан Кристи
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|20
|пз
|Льюис Холл
|28
|пз
|Джо Уиллок
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Эдди Хау
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|20.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|10.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|05.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1