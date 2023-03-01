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Борнмут - Ньюкасл Юнайтед 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
11 Ноября 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
20 Румыния вр Йонуц Раду
37 Англия зщ Макс Ааронс
6 Уэльс зщ Крис Мефам
27 Украина зщ Илья Забарный
5 Англия зщ Ллойд Келли
4 Англия пз Льюис Кук
29 Дания пз Филип Биллинг
10 Шотландия пз Райан Кристи
16 Англия пз Маркус Таверньер
24 Гана нп Антуан Семеньо
9 Англия нп Доминик Соланке
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
21 Англия зщ Тино Ливраменто
20 Англия пз Льюис Холл
28 Англия пз Джо Уиллок
36 Англия пз Шон Лонгстафф
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Эдди Хау
История личных встреч
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Борнмут
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Борнмут
01.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут1 : 4Ньюкасл Юнайтед
09.11.2019 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
16.03.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
10.11.2018 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
24.02.2018 Англия - Премьер-лига 28-й тур Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.11.2017 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Борнмут
05.03.2016 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Борнмут
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 6 : 1Борнмут
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Борнмут1 : 2
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Борнмут2 : 1
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут1 : 2
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 3 : 0Борнмут
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала 0 : 3Ньюкасл Юнайтед
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1

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