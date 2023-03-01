Кристал Пэлас - Эвертон 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|18
|пз
|Эшли Янг
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Шон Дайч
История личных встреч
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|19.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 2
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|08.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0