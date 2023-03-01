23:27 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 ноября
Суббота 11 ноября
Свернуть список

Кристал Пэлас - Эвертон 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Кристал Пэлас
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Эвертон, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
1АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
28МалипзШейк Дукуре
8КолумбияпзХефферсон Лерма
10АнглияпзЭберечи Эзе
15ГанапзДжеффри Шлупп
9ГананпДжордан Айю
22ФранциянпОдсонн Эдуар
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
19УкраиназщВиталий Миколенко
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
18АнглияпзЭшли Янг
11АнглияпзДжек Харрисон
37АнглияпзДжеймс Гарнер
8БельгияпзАмаду Онана
7АнглияпзДуайт Макнил
16МалипзАбдулайе Дукуре
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
АнглияШон Дайч
История личных встреч
22.04.2023Англия - Премьер-лига32-й турКристал Пэлас0 : 0Эвертон
22.10.2022Англия - Премьер-лига13-й турЭвертон3 : 0Кристал Пэлас
19.05.2022Англия - Премьер-лига33-й турЭвертон3 : 2Кристал Пэлас
20.03.2022Кубок Англии1/4 финалаКристал Пэлас4 : 0Эвертон
12.12.2021Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас3 : 1Эвертон
05.04.2021Англия - Премьер-лига30-й турЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
26.09.2020Англия - Премьер-лига3-й турКристал Пэлас1 : 2Эвертон
08.02.2020Англия - Премьер-лига26-й турЭвертон3 : 1Кристал Пэлас
10.08.2019Англия - Премьер-лига1-й турКристал Пэлас0 : 0Эвертон
27.04.2019Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас0 : 0Эвертон
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур0 : 2Кристал Пэлас
27.10.2023Англия - Премьер-лига10-й турКристал Пэлас1 : 2
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур4 : 0Кристал Пэлас
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турКристал Пэлас0 : 0
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур0 : 1Кристал Пэлас
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турЭвертон1 : 1
01.11.2023Англия - Кубок лиги1/8 финалаЭвертон3 : 0
29.10.2023Англия - Премьер-лига10-й тур0 : 1Эвертон
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур2 : 0Эвертон
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турЭвертон3 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close