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Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лутон Таун
Лутон
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
19 Франция зщ Рафаэль Варан
5 Англия зщ Гарри Магуайр
20 Португалия зщ Диогу Дало
14 Дания пз Кристиан Эриксен
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Бразилия пз Антони
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунд
24 Бельгия вр Томас Камински
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
4 Уэльс зщ Том Локьер
15 Англия зщ Теден Менжи
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
6 Англия пз Росс Баркли
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
45 Англия пз Алфи Даути
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
7 Ирландия пз Чидози Огбене
9 Англия нп Карлтон Моррис
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
22.09.2020 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Лутон Таун0 : 3Манчестер Юнайтед
08.11.2023 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед0 : 3
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3
24.10.2023 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лутон Таун1 : 1
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур 3 : 1Лутон Таун
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Лутон Таун
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лутон Таун0 : 1
03.10.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Лутон Таун1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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