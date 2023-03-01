Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лутон Таун
Лутон
|24
|вр
|Андре Онана
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|20
|зщ
|Диогу Дало
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|24
|вр
|Томас Камински
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Том Локьер
|15
|зщ
|Теден Менжи
|12
|зщ
|Исса Каборе
|6
|пз
|Росс Баркли
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|7
|пз
|Чидози Огбене
|9
|нп
|Карлтон Моррис
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|22.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 3
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|4 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Лутон Таун». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.