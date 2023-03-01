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Сандерленд - Бирмингем Сити 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
11 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Сандерленд
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Бирмингем Сити, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сандерленд2 : 1Бирмингем Сити
11.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бирмингем Сити1 : 2Сандерленд
30.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Бирмингем Сити3 : 1Сандерленд
23.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Сандерленд1 : 1Бирмингем Сити
16.04.2011 Англия - Премьер-лига 33-й тур Бирмингем Сити2 : 0Сандерленд
14.08.2010 Англия - Премьер-лига 1-й тур Сандерленд2 : 2Бирмингем Сити
20.03.2010 Англия - Премьер-лига 31-й тур Сандерленд3 : 1Бирмингем Сити
24.10.2009 Англия - Премьер-лига 10-й тур Бирмингем Сити2 : 1Сандерленд
29.01.2008 Англия - Премьер-лига 24-й тур Сандерленд2 : 0Бирмингем Сити
15.08.2007 Англия - Премьер-лига 2-й тур Бирмингем Сити2 : 2Сандерленд
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 0Сандерленд
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Сандерленд3 : 1
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 0Сандерленд
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 1Сандерленд
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Сандерленд0 : 4
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бирмингем Сити2 : 2
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 3 : 1Бирмингем Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бирмингем Сити0 : 2
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 0Бирмингем Сити
06.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Бирмингем Сити3 : 1

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