Сандерленд - Бирмингем Сити 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
11 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Бирмингем Сити, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 1
|11.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|30.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 1
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 1
|16.04.2011
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|14.08.2010
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|20.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|24.10.2009
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|29.01.2008
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|15.08.2007
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|06.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1