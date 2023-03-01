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Ипсвич Таун - Суонси Сити 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Ипсвич Таун
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Суонси Сити, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Ипсвич Таун0 : 1Суонси Сити
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Суонси Сити2 : 3Ипсвич Таун
07.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ипсвич Таун1 : 3
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ипсвич Таун3 : 2
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 0 : 1Ипсвич Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Суонси Сити0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 1Суонси Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити0 : 1
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Суонси Сити1 : 3
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 1 : 3Суонси Сити

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