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Уотфорд - Ротерхэм Юнайтед 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Уотфорд
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Уотфорд1 : 1Ротерхэм Юнайтед
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 1Уотфорд
16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 4Уотфорд
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Уотфорд2 : 0Ротерхэм Юнайтед
24.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Уотфорд3 : 0Ротерхэм Юнайтед
19.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Ротерхэм Юнайтед0 : 2Уотфорд
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 0Уотфорд
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Уотфорд2 : 2
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 0 : 1Уотфорд
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Уотфорд1 : 0
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 1 : 1Уотфорд
07.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 2
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 1
29.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 2 : 0Ротерхэм Юнайтед
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 0
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 1 : 1Ротерхэм Юнайтед

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