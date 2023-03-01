Уотфорд - Ротерхэм Юнайтед 11 Ноября прямая трансляция
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|16.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 4
|08.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|24.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|3 : 0
|19.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|07.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 1
|29.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1