Мидлсбро - Лестер Сити 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Лестер Сити, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|02.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|26.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 3
|31.10.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 3
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0