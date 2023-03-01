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Мидлсбро - Лестер Сити 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Мидлсбро
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Лестер Сити, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
02.01.2017Англия - Премьер-лига20-й турМидлсбро0 : 0Лестер Сити
26.11.2016Англия - Премьер-лига13-й турЛестер Сити2 : 2Мидлсбро
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й тур3 : 3Мидлсбро
31.10.2023Англия - Кубок лиги1/8 финала2 : 3Мидлсбро
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турМидлсбро0 : 2
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур1 : 2Мидлсбро
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турМидлсбро1 : 0
03.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турЛестер Сити0 : 1
28.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й тур1 : 2Лестер Сити
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турЛестер Сити1 : 0
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур1 : 3Лестер Сити
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турЛестер Сити2 : 0

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