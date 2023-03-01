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Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Халл Сити1 : 1Хаддерсфилд Таун
09.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0Халл Сити
01.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Халл Сити0 : 1Хаддерсфилд Таун
16.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0Халл Сити
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Халл Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Хаддерсфилд Таун3 : 0Халл Сити
09.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 2Халл Сити
08.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Халл Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Халл Сити1 : 0Хаддерсфилд Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 3 : 1Халл Сити
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Халл Сити1 : 0
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 0 : 2Халл Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Халл Сити1 : 2
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 2 : 2Халл Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 4 : 1Хаддерсфилд Таун
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 1
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 0 : 0Хаддерсфилд Таун

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