Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|14.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 0
|01.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 0
|28.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 2
|05.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 0
|09.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|08.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 0
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|4 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 0