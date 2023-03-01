Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|12.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|17.02.2018
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|21.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|08.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|31.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 2
|16.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|12.09.2015
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|28.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|06.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 1