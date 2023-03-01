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Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
12.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Саутгемптон
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон2 : 0Вест Бромвич Альбион
17.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Вест Бромвич Альбион1 : 2Саутгемптон
03.02.2018 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Саутгемптон
21.10.2017 Англия - Премьер-лига 9-й тур Саутгемптон1 : 0Вест Бромвич Альбион
08.04.2017 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Саутгемптон
31.12.2016 Англия - Премьер-лига 19-й тур Саутгемптон1 : 2Вест Бромвич Альбион
16.01.2016 Англия - Премьер-лига 22-й тур Саутгемптон3 : 0Вест Бромвич Альбион
12.09.2015 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Саутгемптон
28.02.2015 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Саутгемптон
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Саутгемптон
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Саутгемптон3 : 1
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 2 : 2Саутгемптон
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 2Саутгемптон
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Саутгемптон1 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1
30.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 2Вест Бромвич Альбион
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0
06.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 3 : 1Вест Бромвич Альбион

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