Ковентри Сити - Сток Сити 11 Ноября прямая трансляция
11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Сток Сити, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 4
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 2
|07.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|25.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|21.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 3
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 2
|30.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|28.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0