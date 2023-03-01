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Ковентри Сити - Сток Сити 11 Ноября прямая трансляция

11 Ноября 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур
Ковентри Сити
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Сток Сити, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Ковентри Сити0 : 4Сток Сити
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Сток Сити0 : 2Ковентри Сити
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сток Сити1 : 1Ковентри Сити
25.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ковентри Сити1 : 0Сток Сити
21.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Сток Сити2 : 3Ковентри Сити
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Ковентри Сити0 : 0Сток Сити
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ковентри Сити2 : 1Сток Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 3 : 2Ковентри Сити
30.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Ковентри Сити0 : 2
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 2 : 0Ковентри Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 0Ковентри Сити
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ковентри Сити1 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 0
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур 0 : 2Сток Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити1 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сток Сити2 : 1
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 2 : 0Сток Сити

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