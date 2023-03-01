Райо Вальекано - Жирона 11 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
11 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Жирона, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|21
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 2
|15.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|20.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 2
|13.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|2 : 1
|14.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|0 : 0
|05.01.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|1 : 0
|08.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|3 : 1
|01.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 6
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|27.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|5 : 2
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1