23:28 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 ноября
Суббота 11 ноября
Свернуть список

Райо Вальекано - Жирона 11 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
11 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Райо Вальекано
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Жирона, которое состоится 11 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Жирона
Жирона
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
12УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
21СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
22ИспаниянпРауль де Томас
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
20БразилиязщЯн Коуту
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
18.03.2023Испания - Примера26-й турРайо Вальекано2 : 2Жирона
29.12.2022Испания - Примера15-й турЖирона2 : 2Райо Вальекано
15.01.2022Кубок Испании1/8 финалаЖирона1 : 2Райо Вальекано
20.06.2021Испания - СегундаПлей-офф - ФиналЖирона0 : 2Райо Вальекано
13.06.2021Испания - СегундаПлей-офф - ФиналРайо Вальекано1 : 2Жирона
10.04.2021Испания - СегундаСегунда. 34-й турРайо Вальекано2 : 1Жирона
14.12.2020Испания - СегундаСегунда. 18-й турЖирона0 : 0Райо Вальекано
05.01.2020Испания - СегундаСегунда. 22-й турРайо Вальекано1 : 0Жирона
08.09.2019Испания - СегундаСегунда. 4-й турЖирона3 : 1Райо Вальекано
01.03.2019Испания - Примера26-й турРайо Вальекано0 : 2Жирона
05.11.2023Испания - Примера12-й тур0 : 0Райо Вальекано
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд0 : 6Райо Вальекано
29.10.2023Испания - Примера11-й турРайо Вальекано2 : 2
22.10.2023Испания - Примера10-й тур0 : 1Райо Вальекано
07.10.2023Испания - Примера9-й тур2 : 2Райо Вальекано
04.11.2023Испания - Примера12-й тур2 : 4Жирона
01.11.2023Кубок Испании1-й раунд1 : 2Жирона
27.10.2023Испания - Примера11-й турЖирона1 : 0
22.10.2023Испания - Примера10-й турЖирона5 : 2
07.10.2023Испания - Примера9-й тур0 : 1Жирона

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close